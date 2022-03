Journées Européennes des Métiers d’art – chantier de Dumphlun Château de Dumphlun Billy-Chevannes Catégories d’évènement: Billy-Chevannes

Journées Européennes des Métiers d’art – chantier de Dumphlun Château de Dumphlun, 1 avril 2022, Billy-Chevannes. Journées Européennes des Métiers d’art – chantier de Dumphlun

Château de Dumphlun, le vendredi 1 avril à 14:00

Visite guidée du chantier de restauration en présence des propriétaires, de l’architecte du patrimoine Jean-Marc Pitet et de l’artisant-couvreur Patrick Bougenot.

Sur inscription

Visite exceptionnelle du chantier de Dumphlun. Château de Dumphlun Billy-Chevannes Billy-Chevannes Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T16:00:00

