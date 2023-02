Journées Européennes des Métiers d’Art – Castillonnès Salle de Carbonnier Castillonnès Castillonnès Catégories d’Évènement: Castillonnès

Lot-et-Garonne

Journées Européennes des Métiers d'Art – Castillonnès
Salle de Carbonnier
Castillonnès
Lot-et-Garonne

2023-03-31 10:00:00 – 2023-04-02 19:00:00

Lot-et-Garonne Castillonnès EUR Au cœur de la Bastide de Castillonnès, venez découvrir les Artisans d’Art du village et de ses environs, leurs métiers, leurs passions et initiez-vous à leurs savoir-faire lors de démonstrations ou d’ateliers de fabrication. L’Union des Commerçants et Artisans du canton de Castillonnès et la municipalité de Castillonnès souhaitent mettre en lumière les métiers d’art oubliés ou peu connus qui existent toujours au sein du village : travail du bois, restauration de tableaux, tapisserie d’ameublement, couture, travail de la cire … et invitent également d’autres créateurs à exposer (céramique, reliure, bijoux, maroquinerie, gravure, chapellerie…). Des fiches métiers seront à disposition pour les jeunes (ou les moins jeunes en réorientation professionnelle) souhaitant avoir des informations sur l’orientation à suivre pour exercer ces métiers. De 10h à 19h, sauf dimanche jusqu’à 18h. Au cœur de la Bastide de Castillonnès, venez découvrir les Artisans d’Art du village et de ses environs, leurs métiers, leurs passions et initiez-vous à leurs savoir-faire lors de démonstrations ou d’ateliers de fabrication. +33 6 10 63 04 07 Union des Commerçants et Artisans du canton de Castillonnès Institut National des Métiers d’Art

