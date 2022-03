Journées Européennes des Métiers d’Art – Burlats 2022 Burlats Burlats Catégories d’évènement: Burlats

Tarn

Journées Européennes des Métiers d’Art – Burlats 2022 Burlats, 3 avril 2022, Burlats. Journées Européennes des Métiers d’Art – Burlats 2022 Salle communale de Burlats Salle communale de BURLATS Burlats

2022-04-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 18:30:00 18:30:00 Salle communale de Burlats Salle communale de BURLATS

Burlats Tarn Burlats Journées Européennes des Métiers d’Art – Mise en Lumière du savoir-faire Artisanal Tarnais et Occitan par les Artisans de l’Art et la Matière act.gestion.boutiqe8@gmail.com +33 6 66 69 31 09 https://www.lart-et-la-matiere.org/ Salle communale de Burlats Salle communale de BURLATS Burlats

dernière mise à jour : 2022-03-17 par Office de Tourisme Sidobre Vals et Plateaux

Détails Catégories d’évènement: Burlats, Tarn Autres Lieu Burlats Adresse Salle communale de Burlats Salle communale de BURLATS Ville Burlats lieuville Salle communale de Burlats Salle communale de BURLATS Burlats Departement Tarn

Burlats Burlats Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/burlats/

Journées Européennes des Métiers d’Art – Burlats 2022 Burlats 2022-04-03 was last modified: by Journées Européennes des Métiers d’Art – Burlats 2022 Burlats Burlats 3 avril 2022 Burlats Tarn

Burlats Tarn