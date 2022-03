Journées Européennes des Métiers d’Art Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d’Art Paris Catégories d’évènement: île de France

de 14h00 à 19h00 À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, les Ateliers de Paris vous invitent à découvrir leurs résident.e.s le samedi 2 avril, de 14h à 19h. ­ Les Ateliers de Paris sont un incubateur dédié aux jeunes créateurs, situé à Bastille et Faidherbe. Ils et elles sont designers, créateur.ice.s de mode ou encore artisans d’art, et sont accompagné.e.s dans leurs démarches professionnelles et le développement de leur projet. Profitant du foisonnement autour des Journées Européennes des Métiers d’Art, les résident.e.s des Ateliers de Paris ouvrent leur espace de travail au public le samedi 2 avril, de 14h à 19h. Les ateliers ouverts à Bastille, au 30 rue du Faubourg Saint-Antoine : – Atelier Sumbiosis, designer – Laureline de Leeuw, designer – Rose Ekwe, designer textile – Fables, créatrices de bijoux – Caroline Jamous, laqueur – Sénéquier, designer – Charles Pottier, créateur de mode – Elsa Pochat, designer et architecte Les ateliers ouverts à Faidherbe, au 28 rue de Faidherbe : – Lucille Grandchamp, ciseleuse-bijoutière – Cerceau, créatrices de mode – Justine Gaignault, créatrice textile – Déjà-vu, designers – Loann Djian, designer textile cuir – Cécile Gray, designer textile Venez nombreux.euses à la rencontre des talents de demain ! ­ Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d’Art 28 rue de Faidherbe Paris 750011 Contact : https://www.facebook.com/events/453585099801014 https://www.facebook.com/bdmma.paris/ Atelier;Expo

