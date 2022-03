Journées Européennes des Métiers d’Art Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Journées Européennes des Métiers d’Art Bourges, 1 avril 2022, Bourges. Journées Européennes des Métiers d’Art Bourges

2022-04-01 – 2022-04-03

Bourges Cher Restauration de peintures et d’œuvres d’Art, typographe, imprimeur, création graphique, tapissière, sculpteure en métal, artisan créateur de sculptures polygonales par pliages, vannière, peintre sur meubles et en décors, relieuse, abat-jouriste, bijoux, tissage en crochet ou à l’aiguille, maroquinier-Sellier, artiste Plasticien Artisans d’art mis à l honneur pendant ces journées européennes des Métiers d’Art +33 6 08 80 02 20 https://www.journeesdesmetiersdart.fr/ Restauration de peintures et d’œuvres d’Art, typographe, imprimeur, création graphique, tapissière, sculpteure en métal, artisan créateur de sculptures polygonales par pliages, vannière, peintre sur meubles et en décors, relieuse, abat-jouriste, bijoux, tissage en crochet ou à l’aiguille, maroquinier-Sellier, artiste Plasticien JEMA 2022

Bourges

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Journées Européennes des Métiers d’Art Bourges 2022-04-01 was last modified: by Journées Européennes des Métiers d’Art Bourges Bourges 1 avril 2022 bourges cher

Bourges Cher