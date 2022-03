Journées Européennes des Métiers d’Art Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Portes ouvertes de l’atelier Verre d’Art de la Bresle à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art. Cette atelier est situé à Blangy-sur-Bresle au cœur de la glass valley, haut lieu de la fabrication du flaconnage pour parfums de luxe. En 2020, l’entreprise a fêté ses 20 ans et les 60 ans marquant l’arrivée de mon père en France, fondateur de l’entreprise. M. DEI ROSSI sera accompagné de 2 souffleurs de verre au chalumeau dont l’Atelier rose poivre et Claude Grav’verre.

Démonstrations, explications et échanges avec les professionnels vous seront proposés tout au long de ces deux journées. Nombre de visiteurs limité à l’atelier et pour la boutique : 4 pers maximum.

ENTREE LIBRE Informations :

Tél : 02 35 93 57 01 / Tél : 06 80 75 23 51

www.verredartdelabresle.fr

