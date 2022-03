Journées européennes des Métiers d’Art Bergerac, 2 avril 2022, Bergerac.

“Nos mains à l’unisson”

Au cœur du Cloître des Récollets-Quai Cyrano de Bergerac, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art – évènement international mettant à l’honneur les Métiers d’Art grâce à des manifestations originales – venez à la rencontre des artisans d’art du Grand Bergeracois. D’échoppes éphémères installées au Cloître, aux rencontres et démonstrations de savoir-faire dans le caveau du Cloitre exceptionnellement ouvert au public – trésor de l’architecture bergeracoise – vous découvrirez les multiples facettes de l’artisanat d’art. Après une petite pause dégustation au Bar à vin du Quai Cyrano, face à la Dordogne, vous pourrez repartir avec bijoux, objets du quotidien et pièces uniques de fabrication locale, éthique et durable.

+33 5 53 27 30 09

Juliette LEMAN

