Journées Européennes des Métiers d’Art Bazas, 1 avril 2022, Bazas.

Journées Européennes des Métiers d’Art Bazas

2022-04-01 – 2022-04-03

Bazas Gironde

EUR Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art. Rendez-vous cette année avec le thème “Nos mains à l’unisson” !

L’association Place des Arts organise une exposition tout le week-end sous la halle de la mairie, au Cercle des Arts et dans la salle au fons de l’espace Mauvezin. Le samedi à 11h45, défilé de mode et de coiffure au départ du Polyèdre.

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art. Rendez-vous cette année avec le thème “Nos mains à l’unisson” !

L’association Place des Arts organise une exposition tout le week-end sous la halle de la mairie, au Cercle des Arts et dans la salle au fons de l’espace Mauvezin. Le samedi à 11h45, défilé de mode et de coiffure au départ du Polyèdre.

+33 5 56 25 25 84

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art. Rendez-vous cette année avec le thème “Nos mains à l’unisson” !

L’association Place des Arts organise une exposition tout le week-end sous la halle de la mairie, au Cercle des Arts et dans la salle au fons de l’espace Mauvezin. Le samedi à 11h45, défilé de mode et de coiffure au départ du Polyèdre.

EF – OT du Bazadais

Bazas

dernière mise à jour : 2022-03-21 par