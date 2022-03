Journées Européennes des Métiers d’Art avec les Artistes de Barie Barie Barie Catégories d’évènement: Barie

Journées Européennes des Métiers d'Art avec les Artistes de Barie
Lieu-dit Gourmon Les Artistes de Barie
Barie

2022-04-02 – 2022-04-03 Lieu-dit Gourmon Les Artistes de Barie

Barie Gironde Barie A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, un circuit est proposé dans la région pour découvrir les artistes locaux.

Organisé par Les Artistes de Barie.

+33 6 14 56 99 92

Lieu-dit Gourmon Les Artistes de Barie Barie

