Journées Européennes des Métiers d’Art Aubusson, mardi 2 avril 2024.

Découvrez le programme de la semaine à AUBUSSON

– Démonstrations de tissage d’étoffes et de galons

L’Échoppe de la Noctambule 67 rue Vieille

mardi, mercredi et jeudi de 17h30 à 19h

vendredi de 16h30 à 19h

samedi et dimanche de 10h à 18h

– Démonstrations de chantournage

Atelier Aux reflets du bois 67 rue Vieille

mardi au vendredi de 10h à 19h

samedi et dimanche de 10h à 18h

– Exposition de savoir-faire et démonstrations

Atelier Feutrio au 10 rue Alfred Assolant

vendredi de 11h à 19h

samedi et dimanche de 10h à 19h.

– Rencontre avec les artisans de la tapisserie-installation Hommage à George Sand

Cité internationale de la tapisserie

samedi 6 avril à 14h30

réservation à contact@cite-tapisserie.fr

– Exposition de tissus coptes

Galerie Jabert Tapisserie 4 Grande rue, du 5 au 28 avril 2024

mardi au samedi de 14h30 à 18h30

samedi 10h30 à 12h et 14h30 à 18h30 .

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-07

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine

