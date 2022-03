JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART AU PÔLE BIJOU Baccarat Baccarat Catégories d’évènement: Baccarat

Baccarat Meurthe-et-Moselle Baccarat Aujourd’hui un large mouvement Slow (ou en français le mouvement Doux) propose de multiples alternatives à l’accélération du monde dans tous les pans de la société. La création Métiers d’Art est de fait au cœur de cette réflexion et de ce regard porté sur nos fonctionnements. Ses acteurs savent combien le temps est nécessaire à l’apprentissage des gestes, au développement d’une identité forte de créateur, mais aussi aux diverses étapes d’une fabrication…

Éloge de la lenteur, ce sont 14 créateurs européens qui livrent un point de vue sur le sujet… polebijou@delunevilleabaccarat.fr +33 3 83 76 06 99 http://www.polebijou.com/ ©La Tour des anges

