Journées Européennes des Métiers d’Art au Musée des Techniques Musée des Techniques Beautiran, samedi 6 avril 2024.

Le Musée met à l’honneur l’Artisanat en participant à cette manifestation européenne.

Pendant deux jours, les visiteurs sont accueillis par les artisans d’Art qui leur font découvrir leurs techniques et leur créativité. Ce moment privilégié de partage et d’ouverture sera source d’émerveillement et peut-être de vocations.

Tous les publics pourront rencontrer les mains expertes de femmes et d’hommes de talent David le jardinier-paysagiste, Valérie Brissaud animera un atelier de broderie, Monique Guillard vous expliquera la technique du boutis, Daniel Chodan fera une démonstration d’imprimerie de dorure à chaud.

Les Boutiques ouvrent leurs portes pour vos achats de cadeaux souvenirs pour tous les goûts.

Le Salon de Thé accueillent les amateurs de gourmandises avec crêpes et boissons chaudes et fraîches. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07

Musée des Techniques 5 Rue de Balambits

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine mfmicouleau@gmail.com

