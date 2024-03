Journées Européennes des Métiers d’Art au Musée des Beaux-arts et de la Dentelle d’Alençon Musée des Beaux Arts et de la Dentelle Alençon, mardi 2 avril 2024.

Réalisé uniquement à la main, avec une aiguille et du fil de coton ou de lin, le Point d’Alençon exige une technique exceptionnelle. C’est pourquoi le savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2010. À l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, le musée met le savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon à l’honneur.

Du mardi 2 au samedi 6 avril, les dentellières de l’Atelier national du Point d’Alençon, rattaché à l’Administration générale du Mobilier national, vous font découvrir toutes les étapes de réalisation de la dentelle au Point d’Alençon lors de démonstrations organisées au musée de 14h30 à 16h30, en continu.

Dimanche 7 avril, suivez à 14h30 une visite guidée des collections permanentes dentelles du musée, pour (re)découvrir l’histoire et l’évolution de cette dentelle d’exception. Puis à 16h, venez à la rencontre de la plasticienne Marjolaine Salvador-Morel, qui partagera avec vous l’importance personnelle de la notion de transmission et la façon dont elle intègre ce savoir-faire dans son travail en trois dimensions. Elle vous proposera également de ressentir « sur le bout des doigts » les matières avec lesquelles elle travaille, et même de vous initier au point de feston !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 14:30:00

fin : 2024-04-06 16:30:00

Musée des Beaux Arts et de la Dentelle Cour carrée de la Dentelle

Alençon 61000 Orne Normandie musee@cu-alencon.fr

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art au Musée des Beaux-arts et de la Dentelle d’Alençon Alençon a été mis à jour le 2024-03-18 par Orne Tourisme