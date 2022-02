Journées Européennes des Métiers d’Art au Musée des Beaux-arts et de la Dentelle d’Alençon Alençon, 29 mars 2022, Alençon.

Journées Européennes des Métiers d’Art au Musée des Beaux-arts et de la Dentelle d’Alençon Musée des Beaux Arts et de la Dentelle Cour carrée de la Dentelle Alençon

2022-03-29 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00 Musée des Beaux Arts et de la Dentelle Cour carrée de la Dentelle

Alençon Orne

Démonstrations dentellières

Réalisé uniquement à la main, avec une aiguille et du fil de coton ou de lin, le Point d’Alençon exige une technique exceptionnelle. C’est pourquoi le savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2010. Venez assister au musée à des démonstrations dentellières, assurées par les dentellières de l’Atelier national du Point d’Alençon, rattaché à l’Administration générale du Mobilier national.

Du mardi 29 mars au samedi 2 avril, de 14h30 à 16h30. Sans surcoût au prix d’entrée.

Réalisation d’une œuvre collective

En vous inspirant des volants en dentelle présentés dans le musée, venez dessiner sur papier un motif à l’intérieur d’un médaillon fleuri. Accrochées les unes à la suite des autres, les réalisations de chacun formeront le dessin d’un volant unique et original !

Du mardi 29 mars au dimanche 3 avril. Pour les petits comme les grands ! Aux horaires d’ouverture du musée. Rendez-vous directement en salles. Sans surcoût au prix d’entrée.

Atelier non-stop de piquage ;

Venez vous initier à la technique du piquage pour percer l’un des secrets de la dentelle au Point d’Alençon, et repartez avec votre réalisation.

Samedi 2 et dimanche 3 avril. Pour les petits comme les grands ! Aux horaires d’ouverture du musée. Rendez-vous directement en salles. Sans surcoût au prix d’entrée.

Visite guidée autour de la dentelle en Langue des Signes Française

Cette visite guidée autour des collections consacrées à la dentelle avec une interprète en Langue des Signes Française est accessible à tous.

Samedi 2 avril, à 14h30. Durée : 1h30. Tarif : 5,60€ droits d’entrée inclus. Réservation par mail à musee@cu-alencon.fr

Ouverture gratuite le dimanche 3 avril, 1er dimanche du mois

Le premier dimanche du mois, le musée vous ouvre gratuitement ses portes. Une occasion de (re)découvrir tous les trésors du musée, des œuvres de beaux-arts aux élégants éventails en dentelle, en passant par les instruments de musique provenant du Cambodge…

Dimanche 3 avril, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Visite guidée autour de la dentelle

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, une visite guidée vous est proposée autour des collections du musée consacrées à la dentelle. Sa technique, son histoire et les créations contemporaines n’auront plus aucun secret pour vous !

Dimanche 3 avril, à 14h30 et à 16h. Durée : 1h. Gratuit. Réservation conseillée par mail à musee@cu-alencon.fr

