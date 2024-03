Journées Européennes des métiers d’art Au grès de l’eau Au grès de l’eau Guingamp, samedi 6 avril 2024.

Nous vous proposons de découvrir l’un des plus vieux métier au monde ! Je parle bien sûr de la poterie. Ce métier à constamment évolué au fil des siècles, tant dans les techniques de cuissons, d’émaillages, de tournages mais aussi dans les couleurs les formes que le potier donne à sa poterie.. L’artisanat et le local prennent de plus en plus d’ampleur dans notre société et c’est pourquoi nous nous devons de vous montrer les différentes étapes de fabrication d’une poterie. Lors de ces JEMA 2024 nous vous proposons de nous rejoindre pour nous voir travailler la terre. De plus quelques animations seront proposées sur place pour les petits comme pour les grands ! .

Au grès de l’eau 35 Place du Centre

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

