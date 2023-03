JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART AU CONSERVATOIRE DES BRODERIES Place de la 2ème DC Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

2023-04-01 10:00:00 – 2023-04-02 12:00:00

Meurthe-et-Moselle A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, nous vous accueillons pour venir découvrir la Broderie de Lunéville au sein du Conservatoires des Broderies de Lunéville François-Remy. aude@broderie-luneville.com +33 3 83 73 56 86 Conservatoire des Broderies de Lunéville

