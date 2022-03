JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART AU CONSERVATOIRE DES BRODERIES Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle Ouverture de la nouvelle exposition “Les années 1950” : Aux côtés de notre Musée ou rayonne des pièces en Point de Lunéville ‘patrimoine culturel immatériel’, ‘192O’, robes haute couture, une nouvelle exposition ouvre ses portes sur ‘Les Années 195O’ avec quelques surprises et découvertes surprenantes !

Notre équipe se fait un grand plaisir d’accueillir les visiteurs avec de la démonstration de broderie au crochet de Lunéville, spécificité du Conservatoire des Broderies de Lunéville afin de continuer la préservation d’un célèbre patrimoine lunévillois. aude@broderie-luneville.com +33 3 83 73 56 86 Conservatoire des Broderies de Lunéville

