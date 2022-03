JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART AU CHÂTEAU Lunéville, 2 avril 2022, Lunéville.

« De la matière à la forme, dialogue avec les métiers d’art » : Venez rencontrer, durant tout le week-end, des centres de formation professionnelle de la région et des artisans d’art, dans les murs du château. En résonance avec de récentes acquisitions du musée du château de Lunéville, chacun d’eux vous fera découvrir ses créations et vous dévoilera les secrets de l’apparition d’une forme, à partir d’un matériau brut. Ebénisterie, ferronnerie, broderie, métiers de la pierre, … autant de domaines et de techniques mobilisés pour faire émerger le beau et l’harmonie dans le décor et l’ornementation. Entrée libre de 10h à 13h et de 14h à 18h. Journée spéciale exclusivement dédiée au public scolaire, vendredi 1er avril.

chateauluneville@departement54.fr +33 3 83 76 04 75 http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/

