JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART AU CHÂTEAU LAURENS Agde, samedi 6 avril 2024.

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART AU CHÂTEAU LAURENS Agde Hérault

Rendez-vous d’exception qui invitent à la découverte d’artistes–artisans d’art témoignant de l’inspiration suscitée par ce lieu unique. Témoignage exceptionnel des artisans qui ont œuvrés à la restauration du Château Laurens. Ils vous dévoileront leurs passions, leurs parcours, leurs savoir-faire et mille anecdotes et autres secrets de leurs propres métiers.

Cette première participation du Château Laurens, tout récemment restauré, aux JEMA s’inscrit pleinement dans la vocation de ce monument historique Art nouveau, fruit de la rencontre entre les arts et les techniques à l’aube du vingtième siècle. Les rendez-vous d’exception qui y sont proposés invitent à la découverte d’artistes – artisans d’art témoignant de l’inspiration suscitée par ce lieu unique et convoquent le témoignage exceptionnel des artisans qui ont œuvré à sa restauration. Ils vous dévoileront leurs passions, leurs parcours, leurs savoir-faire et mille anecdotes et autres secrets de leurs propres métiers. Par le travail des matières premières, le jeu des formes et la poésie de leurs imaginaires, ils vous permettront de toucher du bout des doigts la beauté du matériau brut qui se transforme à leur contact, sublimé par leur créativité.

Ces rendez vous sont gratuits sur réservation ( via notre adresse mail info.chateaulaurens@ville-agde.fr ou par téléphone au 09 71 00 53 00 )

Durée 1h30 (comprenant les temps d’échanges)

CES RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION NE COMPRENNENT PAS LA VISITE DU CHÂTEAU LAURENS

mais uniquement les espaces ouverts qui seront indiqués et/ou accompagnés par nos participants ou personnes chargées de l’événement. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Mercredi 03/04 10h30 DENIS MILLET , Architecte urbaniste chargé de la restauration du Château Laurens, conduira une visite traitant la déontologie lors de la restauration, c’est-à-dire les problématiques qui ont été rencontrées .

>Visite non adaptée à un public en dessous de 10 ans.

Mercredi 03/04 14h LAURENT FÉLIX , Chargé du patrimoine bâti du Château Laurens, conduira une visite portant sur l’histoire du château, son décor, son mobilier.

>Visite non adaptée à un public en dessous de 10 ans.

Jeudi 04/04 10h30 et 14h MANON DAMIENS , sculptrice sur métal, présentera son œuvre exposée actuellement qui, après la visite du château, lui a fait écho. Elle dévoilera son parcours, son métier, sa vidéo réalisée en atelier, ses outils et répondra aux questions du public comme autant donnera la possibilité de toucher quelques matériaux.

>Visite adaptée au grand public.

Samedi 06/04 10h30 et 14h LAËTITIA KÖNIG de VICTORIAN REHAB , créatrice de bijoux, entourée des planches de papillons et scarabées importés, vous montrera comment elle les valorise dans ses créations. Des livres, une vidéo, des outils et ses toutes dernières créations en lien avec le château Laurens seront là également pour vous raconter son parcours et son métier.

>Visite adaptée au grand public.

Dimanche 07/04 10h30 et 14h FRANÇOIS LIGUORI , plasticien mettant à l’honneur le métal et la peinture, vous fera découvrir sa passion qui l’anime depuis toujours. Ses créations et celles inspirées des lignes du château Laurens favoriseront elles aussi les échanges avec le public pour aller à la rencontre de son parcours, son métier, ses matières de prédilection et ses outils.

>Visite adaptée au grand public. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Domaine de Belle Isle

Avenue Raymond Pitet

Agde 34300 Hérault Occitanie info.chateaulaurens@ville-agde.fr

