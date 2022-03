Journées Européennes des Métiers d’Art – Atelier Terre à Terre Josselin, 2 avril 2022, Josselin.

Journées Européennes des Métiers d'Art – Atelier Terre à Terre

2022-04-02 – 2022-04-03

Josselin Morbihan

Inspirée par la faune et la flore, je réalise des poteries culinaires tournées, émaillées et décorées. J’utilise des engobes avec une base de porcelaine et un mélange de pigments . Mes créations sont utilitaires mais aussi décoratives.

Modelages et sculptures complètent un panel de ma production .

Je crée un grand choix d’oiseaux de nos régions.

Le 2 et 3 avril, je vous accueille pour répondre à vos questions sur le métier de céramiste et mettrais à votre disposition un atelier de modelage pour petits et grands . Portes ouvertes de 11h à 19h.

+33 6 99 30 98 11

Atelier de poterie 6 rue du Fraîche Josselin

