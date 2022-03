Journées européennes des métiers d’art Atelier Lucile BOLOT, 2 avril 2022, Versailles.

Journées européennes des métiers d’art

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Atelier Lucile BOLOT

Venez découvrir la céramique, la porcelaine, la poterie, le moulage et la peinture, à l’atelier Lucile Bolot, en présence des artisans. Démonstrations et exposition : Lucile Bolot, céramiste ; Elisa, moulage ; Lueur Grège, modelage et illustration et Didier Bonnot, peinture sur porcelaine.

entrée libre

Exposition artisanale et démonstrations de tournage, moulage, peinture, céramique, porcelaine et modelage.

Atelier Lucile BOLOT 41 rue d’Anjou Versailles Saint-Louis Yvelines



