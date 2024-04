Journées Européennes des Métiers d’Art > Atelier LEPETIT, ébénisterie d’Art La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art > Atelier LEPETIT, ébénisterie d’Art La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin Manche

Samedi

L’écoconception au bout des doigts. Le label Artisans Ebénistes de France s’associe cette année aux Journées Européennes des Métiers d’Art.

Depuis 30 ans au sein du label AEF des artisans appliquent une démarche d’écoconception, ne cessent de faire évoluer leur métier et de former des jeunes.

L’Atelier LEPETIT Ebénisterie d’Art fondé il y a 52 ans se situe dans l’agglomération de Cherbourg en Cotentin depuis son origine. Membre fondateur du label » Artisans Ebénistes de France » en 1994. Ayant pris la suite de son père (Maurice LEPETIT) Dominique s’est doté d’un nouvel atelier situé à La Glacerie en 2001. Celui-ci lui a permis de réaliser des commandes de création ambitieuses inscrites dans le patrimoine local (mobilier pour des musées aussi bien que par exemple du mobilier religieux de création résolument contemporain ainsi que des restaurations intégrés à des bâtiments classés ). Tout en répondant aux demandes de restauration et fabrication d’une clientèle particulière. Ses réalisations sont donc destinées autant aux amateurs de belles pièces d’artisanat d’art qu’à des prescripteurs ou à des commandes et lieux publics de patrimoine. Durant ces portes ouvertes vous êtes invités à découvrir le processus de création d’un meuble, en partant des problématiques de design jusqu’au processus de fabrication. Vous pourrez ainsi suivre le cheminement d’une création de meuble ou aménagement de boiseries / agencement intérieur étude et modélisation 3D, réalisation de prototypes ou maquettes. Sélection des bois bruts (souvent locaux), choix des matériaux et produits associés mise en oeuvre de savoirs faire et de gestes traditionnels utilisation de techniques et technologies modernes ou innovantes mais au plus près du respect de l’environnement. Les travaux de restauration , marqueterie et sculpture y seront également mis en lumière.

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

La Glacerie 1221 Lieu-dit Les Rouges Terres

Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie ebenisterie.lepetit@laposte.net

