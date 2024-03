Journées Européennes des métiers d’art Atelier Khnoum Atelier Khnoum Pontrieux, samedi 6 avril 2024.

Le weekend des JEMA je vous présente le métier du céramiste. Je suis potière, spécialisée en poteries utilitaires tournées en grès tasses, saladiers, vases, beurriers… Mais je crée également des objets décoratifs comme des tirelires ou des petites sculptures. Savez vous comment sont créé les poteries ? La visite de mon atelier c’est l’occasion de découvrir les matières qu’on utilise pour fabriquer les céramiques et les techniques de création. Je vous présenterai les argiles, le tournage et le modelage, les émaux et la cuisson des poteries. Visites de l’atelier samedi et dimanche. Démonstrations de tournage le samedi de 15-18h et le dimanche toute la journée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Atelier Khnoum 19B Rue Saint-Yves

Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

