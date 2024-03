Journées européennes des métiers d’art : Atelier Kerouer tournage sur bois Atelier Kerouer Plouhinec, vendredi 5 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-05 11:00

Fin : 2024-04-07 18:00

Longtemps oublié le tournage sur bois retrouve depuis quelques années ses lettres de noblesse.Vous aurez l'occasion de voir de plus près ce métier d'art longtemps oublié.

Dans le cadre des « Journées Européennes des métiers d’art » 2024

L’Atelier Kerouer ouvre ses portes les 5,6 et 7 avril de 10h00 18h00

Démonstration de tournage de bois vert et les surprises au séchage, tournage de toupies qui font la joie de tous ou encore de grosses pièces d’ameublement, de décoration et aussi d’objets pour la cuisine et la vie quotidienne pour ne citer qu’une partie des possibilités du tournage sur bois

Démonstrations de tournage sur bois en réalisant des objets du quotidien, tels que des toupies, des cuillères à miel ou encore des bols, des saladiers et suivant vos demandes

Une idée déco, besoin d’un cadeau, une pièce unique rien que pour vous,

Vous avez une idée, on en parle.

L’arbre qui a fait le plaisir de plusieurs générations est tombé, Atelier Kerouer est à votre écoute.

Atelier Kerouer

Pascal Courmarcel

144 Kerouer

29780 Plouhinec

0645403602

www.atelier-kerouer.fr

www.facebook.com/AtelierKerouer/

www.instagram.com/atelier_kerouer

https://www.woodsymphony.com/pascal-courmarcel

Atelier Kerouer 144 Kerouer, 29780 Plouhinec, Finistere, Bretagne