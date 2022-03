Journées Européennes des Métiers d’Art – Atelier Karton de Breizh Josselin, 30 mars 2022, Josselin.

Journées Européennes des Métiers d’Art – Atelier Karton de Breizh Nature de carton 12 rue des vierges Josselin

2022-03-30 – 2022-04-03 Nature de carton 12 rue des vierges

Josselin Morbihan

Visite commentée de l’atelier-boutique*, démonstration et initiation* au travail du carton pour la décoration, l’art et l’ameublement, à destination des enfants et des adultes du mercredi 30 mars au dimanche 3 avril 2022: Portes ouvertes le mercredi et vendredi de 10h à 19h, le samedi et dimanche de 11h à 19h.

Le carton se dévoile aux visiteurs sous tous ses aspects: matière à graver, matière à imprimer, matière à sculpter, matière à coudre, matière à illuminer, matière à fabriquer, matière à tisser, matière à relier… le carton peut être partout et pourtant si discret qu’on peut ne pas le voir ni le percevoir. Il crée le lien d’un univers chaud, doux, confortable et poétique.

Karton de Breizh vous présente sa matière et son métier, de la conception à la finition, des choix stratégiques entre esthétique, ergonomie d’usage et développement durable.

Ateliers gratuits d’initiation le mercredi 30 mars, vendredi 1er avril et le dimanche 3 avril*:

– gravure en taille douce sur carton le matin

– cyanotype/monotype ou sculpture végétale l’après-midi (selon la météo ! Si mauvais temps: le cyanotype sera remplacé par la découverte du monotype).

*Si en intérieur: 4 personnes max, si en extérieur: 12 personnes max, selon la météo. Port du masque obligatoire

+33 6 81 92 64 22

Visite commentée de l’atelier-boutique*, démonstration et initiation* au travail du carton pour la décoration, l’art et l’ameublement, à destination des enfants et des adultes du mercredi 30 mars au dimanche 3 avril 2022: Portes ouvertes le mercredi et vendredi de 10h à 19h, le samedi et dimanche de 11h à 19h.

Le carton se dévoile aux visiteurs sous tous ses aspects: matière à graver, matière à imprimer, matière à sculpter, matière à coudre, matière à illuminer, matière à fabriquer, matière à tisser, matière à relier… le carton peut être partout et pourtant si discret qu’on peut ne pas le voir ni le percevoir. Il crée le lien d’un univers chaud, doux, confortable et poétique.

Karton de Breizh vous présente sa matière et son métier, de la conception à la finition, des choix stratégiques entre esthétique, ergonomie d’usage et développement durable.

Ateliers gratuits d’initiation le mercredi 30 mars, vendredi 1er avril et le dimanche 3 avril*:

– gravure en taille douce sur carton le matin

– cyanotype/monotype ou sculpture végétale l’après-midi (selon la météo ! Si mauvais temps: le cyanotype sera remplacé par la découverte du monotype).

*Si en intérieur: 4 personnes max, si en extérieur: 12 personnes max, selon la météo. Port du masque obligatoire

Nature de carton 12 rue des vierges Josselin

dernière mise à jour : 2022-03-04 par