Journées Européennes des Métiers d’Art: Atelier Espace zen Josselin, 2 avril 2022, Josselin.

Journées Européennes des Métiers d’Art: Atelier Espace zen Espace zen 6 rue Georges Le Berd Josselin

2022-04-02 – 2022-04-03 Espace zen 6 rue Georges Le Berd

Josselin Morbihan

Pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art, je peux recevoir une dizaine de personnes maximum durant un quart d’heure pour expliquer ce que je fais et aussi pour que vous puissiez visiter ma galerie.

J’ouvre le matin de 10h30 à 13h et l’après midi de 15h à 18h. Mon atelier est habilité à l’accueil du public, je suis ouvert à l’année mais plus particulièrement du printemps à l’automne. Je fais aussi des créations dans des parcs et jardins et j’ai des documents photos que je pourrai présenter. J’ai une cave spécialement aménagée où j’expose aussi certaines de mes créations.

Je travaille tous types de matériaux, pierre terre ciment papier mâché sur structures de grillage. J’ai aussi réalisé des bronzes. J’ai fait moi même les moules afin de pouvoir couler des cires qui sont ensuite retravaillées afin de pouvoir réaliser un moule spécial pour couler le bronze. Ouvert le 2 avril de 10h à 19h et le 3 avril de 11h à 19h.

+33 6 28 01 47 08

Pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art, je peux recevoir une dizaine de personnes maximum durant un quart d’heure pour expliquer ce que je fais et aussi pour que vous puissiez visiter ma galerie.

J’ouvre le matin de 10h30 à 13h et l’après midi de 15h à 18h. Mon atelier est habilité à l’accueil du public, je suis ouvert à l’année mais plus particulièrement du printemps à l’automne. Je fais aussi des créations dans des parcs et jardins et j’ai des documents photos que je pourrai présenter. J’ai une cave spécialement aménagée où j’expose aussi certaines de mes créations.

Je travaille tous types de matériaux, pierre terre ciment papier mâché sur structures de grillage. J’ai aussi réalisé des bronzes. J’ai fait moi même les moules afin de pouvoir couler des cires qui sont ensuite retravaillées afin de pouvoir réaliser un moule spécial pour couler le bronze. Ouvert le 2 avril de 10h à 19h et le 3 avril de 11h à 19h.

Espace zen 6 rue Georges Le Berd Josselin

dernière mise à jour : 2022-03-07 par