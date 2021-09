Saint-Laurent-d'Onay Saint-Laurent-d'Onay Drôme, Saint-Laurent-d'Onay Journées Européennes des Métiers d’Art : Atelier du Vieux Moulin Saint-Laurent-d’Onay Saint-Laurent-d'Onay Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Laurent-d'Onay

Journées Européennes des Métiers d’Art : Atelier du Vieux Moulin Saint-Laurent-d’Onay, 18 septembre 2021, Saint-Laurent-d'Onay. Journées Européennes des Métiers d’Art : Atelier du Vieux Moulin 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-Laurent-d’Onay Drôme Saint-Laurent-d’Onay Les artisans d’art restaurent le Patrimoine d’hier

et inventent celui de demain !



CATHY MARRE CÉRAMISTE PLASTICIENNE

Lauréate régionale Auvergne-Rhône-Alpes

CATHY MARRE CÉRAMISTE PLASTICIENNE

Lauréate régionale Auvergne-Rhône-Alpes

au concours Ateliers d'Art de France

