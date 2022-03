Journées Européennes des Métiers d’art – Atelier d’Or et de Chimères Le Pin-la-Garenne Le Pin-la-Garenne Catégories d’évènement: Le Pin-la-Garenne

Orne

Journées Européennes des Métiers d’art – Atelier d’Or et de Chimères Le Pin-la-Garenne, 28 mars 2022, Le Pin-la-Garenne. Journées Européennes des Métiers d’art – Atelier d’Or et de Chimères La Botellerie Atelier d’Or et de Chimères Le Pin-la-Garenne

2022-03-28 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-01 19:00:00 19:00:00 La Botellerie Atelier d’Or et de Chimères

A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art, Oriane Cavin dévoile son espace de travail ainsi qu'un lieu d'exposition éphémère. C'est aussi l'occasion de fêter la première année de l'atelier ! En effet, faisant suite à sa formation aux beaux-arts puis à la reliure d'art, son atelier de reliure et d'art talismanique éco-responsable « d'Or et de Chimères », situé dans le parc naturel du Perche, voit le jour en Janvier 2021. C'est tout neuf ! Mais ça veut dire quoi tout ça exactement ? Talismanique, elle aime imaginer des histoires pour chaque création. Elle rêve que l'énergie et l'amour qu'elle met dans leur confection les rendent magiques ! Éco-responsable, elle met un point d'honneur à privilégier des matériaux écologiques, de récupération, recyclés ou d'occasion. Et qu'est-ce qu'elle y fait concrètement ? Elle y confectionne des carnets uniques, offre à vos livres anciens une nouvelle peau. Elle peint des étendards porteurs de récits poétiques évoquant l'histoire de l'Humanité et de la Nature mêlés. Mais pour cette journée, qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Selon le thème "matière à l'œuvre", elle vous propose de partir à la découverte de ces techniques qui permettent de transformer la matière en une toile artistique à conquérir : Dorure, linogravure, pyrogravure, papier à la colle… Et qui donc part à la découverte de ces techniques ? Si vous avez l'âme aventurière, c'est vous ! Venez découvrir et tester les outils anciens nécessaires à la pratique de la reliure artisanale. C'est votre curiosité qui permet à nos métiers de vivre ! Après avoir épuisé votre énergie sur les machines anciennes, venez découvrir une exposition éphémère de livres et de toiles dans un bâtiment en rénovation. Dégustation de thé pour réchauffer les cœurs des plus aventureux expérimentateurs ! Découverte de l'atelier sur rendez-vous

