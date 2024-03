Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier découverte du métier de sellier-harnacheur Pôle de formation IFCE Le Pin-au-Haras, vendredi 5 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier découverte du métier de sellier-harnacheur Pôle de formation IFCE Le Pin-au-Haras Orne

L’IFCE, Institut Français du Cheval et de l’Équitation, est issu de la fusion en 2010 des Haras Nationaux et de l’École Nationale d’Équitation de Saumur.La Sellerie du centre de formation IFCE du site du Pin au Haras dispense les formations CAP Sellier-harnacheur (en continue et en apprentissage sur 1 an) et Artisan sellier.Venez découvrir le métier de sellier-harnacheur lors d’un atelier d’1h d’initiation au travail du cuir (sur inscription). Les formateurs de la sellerie du Pin seront à votre disposition pour répondre à vos questions sur le métier de sellier-harnacheur, leurs débouchés et sur les formations dispensées sur le site.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 09:00:00

fin : 2024-04-05 17:00:00

Pôle de formation IFCE Haras national du Pin

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie maud.blouin@ifce.fr

