Journées Européennes des métiers d’art atelier de girouettes Rue du Quai Pontrieux, samedi 6 avril 2024.

Fabricant de girouettes et d’éléments de faîtage (terre cuite vernissée ou non métal…). Dans mon atelier à Pontrieux, vous pourrez assister aux différentes étapes de la fabrication d’une girouette (en cuivre et laiton). Des démonstrations seront proposées utilisation du pantographe, qui sert à découper le sujet de la girouette. utilisation du tour à repousser à partir de cercles de cuivre, je fabrique des boules que j’assemble et qui seront montées sur l’épi. montage des points cardinaux et de la rose des vents. équilibrage de la girouette avec coulage de plomb dans la flèche. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Rue du Quai Atelier de girouettes

Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

