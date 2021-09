Valence Valence Drôme, Valence Journées Européennes des Métiers d’Art : Atelier Couture Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Journées Européennes des Métiers d’Art : Atelier Couture Valence, 18 septembre 2021, Valence. Journées Européennes des Métiers d’Art : Atelier Couture 2021-09-18 – 2021-09-19

Valence Drôme ◆ ATELIER L’OISEAU RARE

Isabelle Rioufol Couturière

Fabricante d'objets textiles !

