Valence Drôme ◆ ATELIER RICARDO PONCE RODRIGUEZ

RICARDO PONCE CÉRAMISTE CUBAIN



Chromatisme caribéen, influences de l’art brut, du cubisme et de l’expressionnisme, des religions afro-cubaines.

Réalisations en modelage et cuisson raku ! atencionalcliente@ricardoponce.com +57 350 8339599 dernière mise à jour : 2021-08-28 par

