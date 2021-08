Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Drôme, Étoile-sur-Rhône Journées Européennes des Métiers d’Art : Atelier Céramique Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Catégories d’évènement: Drôme

Journées Européennes des Métiers d'Art : Atelier Céramique 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 19:00:00 Axelle CHABRIER 9 Grande Rue

Étoile-sur-Rhône Drôme

Étoile-sur-Rhône Drôme Atelier “Les petits pots dans les grands”

Axelle CHABRIER Céramiste



Visite de l’atelier, explications, vente des petits pots en argiles rouges

ou blanches engobées, décorés au crayon céramique au rendu fusain.

Démonstrations. +33 6 72 89 78 73 http://lespetitspots.wixsite.com/poterie dernière mise à jour : 2021-08-25 par

