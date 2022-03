Journées Européennes des Métiers d’Art – Atelier Catherine Bourdier Sculpteuse Josselin, 1 avril 2022, Josselin.

Journées Européennes des Métiers d’Art – Atelier Catherine Bourdier Sculpteuse Atelier Catherine Bourdier Sculpteuse 4 rue du Général de Gaulle Josselin

2022-04-01 – 2022-04-03 Atelier Catherine Bourdier Sculpteuse 4 rue du Général de Gaulle

Josselin Morbihan Josselin Morbihan

Lors de ces portes ouvertes, j’aurai plaisir à vous faire découvrir mon univers et mes différentes techniques de modelage et confection de mes sculptures.

Je me définis telle une Sculpteuse de l’invisible, j’observe, découvre et matérialise des univers singuliers.

De la miniature à la taille humaine, mes sculptures sont figuratives. Je souhaite leur expressivité corporelle intrigante pour éveiller les sens et susciter les rencontres.

Traces, espaces intérieurs et écritures sont essentielles dans ma création. Elles permettent de dépasser le simple volume en invitant chacun à entrer à l’intérieur de mes oeuvres, explorer, rêver …

J’aime jouer et expérimenter les matières (papier, tissu, métal, résine, argile, bronze …)

Je participe à des Expositions individuelles et collectives et salons depuis 1996. Je crée des installations, interviens dans les collectivités, mets en place stages et ateliers …

J’aurai en cours quelques oeuvres en argile et autres matériaux.

Mes sculptures et leur techniques s’adressent aussi bien aux adultes comme aux enfants.

Possibles visites le vendredi 1er avril sur rendez-vous.

+33 6 81 55 71 33

Atelier Catherine Bourdier Sculpteuse 4 rue du Général de Gaulle Josselin

