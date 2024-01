JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART/ART Montmirail, samedi 6 avril 2024.

Exposition de 15 artisans en intérieur et extérieur au Château de Montmirail

Echanges et démonstration des artisans sur leur expérience et savoir faire. Le salon de thé et la boutique du château seront ouverts .

2 place du Château

Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00



