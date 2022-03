Journées Européennes des Métiers d’Art – Art Métisse La Frénaye La Frénaye Catégories d’évènement: La Frénaye

La Frénaye Seine-Maritime La Frénaye Du 28 mars au 3 avril 2022, les métiers d’art sont à l’honneur partout en France.

Art Métisse, bijoutier fantaisie, maroquinerie

Le 28, 29, 31 mars et 1er avril de 11h à 16h sur RDV

Les 2 et 3 avril de 11h à 19h, portes-ouvertes

contact@art-metisse.com +33 6 58 51 93 50 https://www.art-metisse.com/

