Journées Européennes des Métiers d’Art : Art et technique du livre Les Baux-de-Provence, 2 avril 2022, Les Baux-de-Provence.

Journées Européennes des Métiers d’Art : Art et technique du livre Grand Rue Frédéric Mistral Atelier Louis Jou Les Baux-de-Provence

2022-04-02 – 2022-04-03 Grand Rue Frédéric Mistral Atelier Louis Jou

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône Les Baux-de-Provence

Les artistes et artisans ont de tout temps contribué à embellir le village et à lui redonner vie. Louis Jou est d’ailleurs l’un des premiers à y installer son atelier et à participer à la restauration de l’Hôtel Jean de Brion, l’un des plus beaux bâtiments Renaissance de la Cité baussenque. Il abrite désormais la Fondation Louis Jou, les œuvres et les collections uniques du maître typographe dont l’influence a été déterminante dans l’évolution du livre contemporain.



Le samedi 2 et le dimanche 3 avril, c’est dans ce lieu que vous pourrez rencontrer et échanger avec les professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant, autour de démonstrations de savoir-faire. Cette 16e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art a pour thème « Nos mains à l’unisson ».

Le village des Baux-de-Provence se veut aussi être un lieu de transmission de savoir-faire anciens et contemporains ; c’est dans cette démarche que la commune s’est inscrite aux Journées Européennes des Métiers d’Art.

Grand Rue Frédéric Mistral Atelier Louis Jou Les Baux-de-Provence

