JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART La Salamandre Liouville Apremont-la-Forêt, samedi 6 avril 2024.

La Salamandre vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir des artistes et artisans d’art de la région Grand Est.

Le verre avec différentes techniques la coulée avec la pâte de verre, le fusing pour le formage et l’assemblage, le chalumeau pour la réalisation de bijoux alliés aux métaux précieux.

Le travail du métal avec la forge et la fonderie bronze et aluminium pour la réalisation de sculptures avec l’alliance du verre et du bronze.

Des essences de bois avec leurs couleurs révélées, transformées avec le tournage.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-06 13:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

La Salamandre Liouville 26 Grande Rue

Apremont-la-Forêt 55300 Meuse Grand Est salamandredemeuse@gmail.com

