Journées Européennes des Métiers d’Art Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, 10 artisans d’art des Vals de Gartempe et Anglin ouvrent les portes de leurs ateliers sur leurs univers de création 6 et 7 avril Angles-sur-l’Anglin entrée libre

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, 10 artisans d’art des Vals de Gartempe et Anglin ouvrent les portes de leurs ateliers sur leurs univers de création.

Thème des JEMA 2024 : Sur le bout des doigts.

Au bout des doigts, le toucher.

Comme un des cinq sens permettant de découvrir ce qui nous entoure.

Etre au plus près des matières pour profiter pleinement de ce qu’elles peuvent offrir.

Sur le bout des doigts,

Comme un exercice parfaitement maîtrisé.

L’art et la manière d’utiliser son savoir-faire pour être le plus juste possible

et toucher l’âme de celles et ceux qui regardent.

Du bout des doigts, du fond du cœur

Vitrailliste, styliste-modéliste, chapelière, plumassière, tisserande, céramiste, ébéniste-restaurateur,

menuisier-tapissier partageront le plaisir de la création et vous donneront l’envie d’approcher encore plus près et de suivre le Chemin des métiers d’art, en passant par St Pierre de Maillé, Pleumartin, Angles sur l’Anglin et Leigné les Bois.

Angles-sur-l'Anglin 86260 Angles-sur l'Anglin Angles-sur-l'Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine

