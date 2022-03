Journées Européennes des Métiers d’Art Amiens, 28 mars 2022, Amiens.

Journées Européennes des Métiers d’Art Amiens

2022-03-28 – 2022-04-03

Amiens Somme

L’édition 2022 des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) marquera les 20 ans de la manifestation et les 10 ans de son ouverture à l’Europe. Elle invitera le public à célébrer les métiers d’art et du patrimoine vivant en profitant de plus de 6 000 événements pendant une semaine de festivités du 28 mars au 3 avril 2022, autour de la thématique « Nos mains à l’unisson ».

En cette Année internationale du Verre proclamée par l’ONU, l’événement prendra une ampleur toute particulière : mettra en lumière cette matière, acteur du développement durable et célébrera, plus que jamais, les artisans verriers, vitraillistes, souffleurs de verre, graveurs, etc.

Après deux années d’absence sur le territoire des Hauts-de-France, la seizième édition des JEMA, coordonnée par la Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France, sous le signe des retrouvailles, s’annonce riche en rencontres, démonstrations de savoir-faire, échanges et découvertes. Cette édition 2022 proposera au grand public, petits ou grands, aux curieux, passionnés, amateurs, ou scolaires, une immersion dans le monde des métiers d’art au travers de 95 événements programmés sur toute la région (dont 49 portes ouvertes d’ateliers individuels, 35 collectifs métiers d’art, 6 centres de formation et 5 rdv d’exception) comptabilisant plus de 322 participants.

5 rendez-vous d’exception (sur réservation et inscription) se tiendront au cours desquels des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) et des lieux touristiques emblématiques (monuments, tiers lieu…) des Hauts-de-France accueilleront les visiteurs.

+33 3 22 22 58 90 https://metiersdart-hdf.fr/

Amiens

