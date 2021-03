Journées Européennes des Métiers d’Art, 6 avril 2021-6 avril 2021, Amiens.

Journées Européennes des Métiers d’Art 2021-04-06 – 2021-04-11

Amiens Somme

Sous réserve des conditions sanitaires

Une identité unique

Dévoiler le génie français actuel incarné par les métiers d’art,

Promouvoir des savoir-faire contemporains, hérités d’hier, réinventés aujourd’hui et maîtrisés par des professionnels de talent,

Au travers de portes ouvertes d’ateliers de professionnels et d’établissements de formation, de manifestations originales, etc. ainsi que de Rendez-vous d’Exception.

+33 3 22 22 58 90

