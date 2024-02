Journées Européennes des Métiers d’Art Amiens, mardi 2 avril 2024.

La 18e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art

La thématique Sur le bout des doigts s’adressera particulièrement au jeune public. Pendant une semaine, petites et grandes mains entreront en action et s’uniront autour de la matière et du geste au sein des petits ateliers comme des grandes manufactures, au cœur des musées ou des institutions culturelles et patrimoniales, dans les entreprises et chez les indépendants.

À travers les Journées Européennes des Métiers d’Art, l’INMA souhaite promouvoir les savoir-faire européens d’excellence. L’Institut met pour cela à l’honneur une région française et un pays partenaire, chaque année. Chaque édition est l’occasion de célébrer l’ancrage territorial, afin de mettre en lumière les initiatives locales, de faire découvrir une région et ses métiers et de renforcer la dimension européenne de l’événement. Pour cette nouvelle édition, l’Auvergne-Rhône-Alpes et le Portugal seront célébrés0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-07

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

