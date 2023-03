Journées Européennes des Métiers d’Art : Accueil avec échange sur les techniques de la terre, démonstration sur pièces en cours Atelier Terre Solo d’Orphée Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Journées Européennes des Métiers d'Art : Accueil avec échange sur les techniques de la terre, démonstration sur pièces en cours Atelier Terre Solo d'Orphée, 1 avril 2023, Romans-sur-Isère . Journées Européennes des Métiers d'Art : Accueil avec échange sur les techniques de la terre, démonstration sur pièces en cours 2 rue Pêcherie Atelier Terre Solo d'Orphée Romans-sur-Isère Drôme

2023-04-01 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-02 19:00:00 19:00:00

Accueil avec échange sur les techniques de la terre, démonstration sur pièces en cours roux.nadine.regine@gmail.com +33 7 81 02 73 18

