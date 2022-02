Journées européennes des métiers d’art : Abat-jour Etc Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Journées européennes des métiers d’art : Abat-jour Etc Orthez, 29 mars 2022, Orthez. Journées européennes des métiers d’art : Abat-jour Etc Abat-jour Etc 20 rue Aristide Briand Orthez

2022-03-29 15:00:00 – 2022-03-29 18:00:00 Abat-jour Etc 20 rue Aristide Briand

Orthez Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Venez faire les curieux, vous découvrirez tous les métiers qui gravitent autour de la confection d’abat-jour. Les carcassiers, les fabricants de polyphane et de passementerie, les éditeurs de tissus….

Abat-jour Etc 20 rue Aristide Briand Orthez

