Journées Européennes des Métiers d’Art à Villeurbanne : les jeunes à l’honneur ! Villeurbanne, 30 mars 2022, Villeurbanne.

du mercredi 30 mars au dimanche 3 avril à Villeurbanne

Depuis vingt ans, les Journées Européennes des Métiers d’Art, dont la coordination nationale est assurée par l’Institut National des Métiers d’Art, œuvre à la visibilisation et la valorisation des métiers d’art. De plus, le jeune public est capital à l’avenir des métiers d’art. C’est pourquoi l’Institut National des Métiers d’Art, notamment à travers les Journées Européennes des Métiers d’Art, met tout en œuvre pour susciter des rencontres entre la jeunesse et les professionnels du patrimoine vivant, dans une logique de sensibilisation, d’éducation à la matière mais aussi dans l’espoir de faire naître de nouvelles vocations et de voir éclore les talents de demain. **Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, les ateliers de Villeurbanne s’associent donc pour proposer une programmation riche et diversifiée à destination du jeune public.** Du 28 mars au 3 avril, découvrez les métiers de tapissier, maquettiste, graveur, vannier, etc à travers des visites d’atelier, des rencontres, des ateliers d’initiation et des portes ouvertes d’établissements de formation. Atelier d’initiation ——————– [**URDLA**](https://urdla.com/) **(Centre International de l’Estame & du Livre)** est un lieu hybride à la fois atelier de productions et outil de diffusion. Installée à Villeurbanne dans un édifice de près de 1000 mètres carrés, URDLA réalise un travail de mise en valeur et de conservation d’un savoir-faire artisanal, depuis sa création en 1978. Dans le cadre des JEMA, URDLA propose un **atelier d’initiation** à la gravure en creux : gravure, encrage, essuyage et impression. **Dimanche 3 avril de 14h30 à 16h30** A partir de 7 ans Sur inscription : 04 72 65 33 34 Limité à 10 participants. Pendant le week-end du 2 et 3 avril auront aussi lieu des démonstrations par les imprimeurs, des visites commentées et le vernissage de l’exposition de Jean-Xavier Renaud. Pour plus d’informations, [cliquez ici](https://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/lurdla-ouvre-ses-portes-les-samedi-2-et-dimanche-3-avril-2022). Visites d’ateliers —————— **L’**[**Atelier Ducaroy-Grange**](https://ducaroy-grange.com/) est l’un des premiers fabricants de Maquettes physiques, Manipulations, Sculptures et Décors professionnels. Labellisé “Entreprise du Patrimoine Vivant”, leur expertise s’étend à quatre grands secteurs : l’architecture et l’urbanisme, l’industrie, les musées et attractions culturelles, la décoration. Dans le cadre des JEMA, l’Atelier Ducaroy-Grange propose des visites de l’atelier à destination du jeune public. **Mercredi 30 mars de 11h à 12h et de 14h à 15h** A partir de 12 ans, accompagnement par un adulte obligatoire Sur inscription : [[contact@ducaroy-grange.com](mailto:contact@ducaroy-grange.com)](mailto:contact@ducaroy-grange.com) Limité à 10 participants. D’autres créneaux de visites sont prévus pour les adultes le mardi 29 mars et le vendredi 1er avril. Pour plus d’informations, [cliquez ici](https://www.journeesdesmetiersdart.fr/node/38740). [**Les Ateliers Jouffre**](https://www.jouffre.com/fr) perpétuent la grande tradition du métier de tapissier en combinant savoir-faire et luxe à la française, de Paris à New York en passant par Lyon et Rabat. Les Ateliers Jouffre ont été labellisés “Entreprise du Patrimoine Vivant” pour l’excellence de leur savoir-faire qui met la virtuosité technique au service de la création. Dans le cadre des JEMA, les Ateliers Jouffre proposent des visites de leurs ateliers de fabrication, à destination des jeunes. **Jeudi 31 mars et Vendredi 1er avril**, organisation de visites en lien avec des écoles et des associations. Pour participer, contactez [[jade@jouffre.com](mailto:jade@jouffre.com)](mailto:jade@jouffre.com) D’autres créneaux sont prévus pour les adultes le samedi 2 avril et le dimanche 3 avril. Pour plus d’informations, [cliquez ici](https://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/ateliers-jouffre-la-rencontre-dun-metier-dart). Portes Ouvertes d’un établissement de formation ———————————————– **Le** [**GRETA CFA Lyon Métropole**](https://www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole) est un établissement de formation qui propose des parcours alliant la pratique et la technologie, les activités en centre de formation et l’expérience en atelier d’artisans. Dans le cadre des JEMA, le GRETA CFA Lyon Métropole et la Cité Scolaire René Pellet ouvrent leurs portes pour vous présenter les ateliers de formation Vannerie. Vous rencontrerez les futurs professionnels de la Vannerie, ainsi que leurs formateurs, pour un échange autour des techniques utilisées, de la méthode d’apprentissage et des projets artistiques lancés dans le cadre des formations. **Mercredi 30 mars de 13h à 16h** **Jeudi 31 mars de 9h à 16h** Possibilité d’accueillir des classes. Sur inscription : [[maria.pellegrini@ac-lyon.fr](mailto:maria.pellegrini@ac-lyon.fr)](mailto:maria.pellegrini@ac-lyon.fr) Pour plus d’informations, [cliquez ici](https://www.journeesdesmetiersdart.fr/node/38011#!).

