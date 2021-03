Journées Européennes des métiers d’art à St Samson la Poterie, 6 avril 2021-6 avril 2021, Saint-Samson-la-Poterie.

Journées Européennes des métiers d’art à St Samson la Poterie 2021-04-06 – 2021-04-06

Saint-Samson-la-Poterie Oise Saint-Samson-la-Poterie

A l'occasion de la journée européenne des métiers d'art, la manufacture de terres cuites de St Samson la Poterie accueille les visiteurs mardi 6 avril et jeudi 8 avril à 14h pour une après midi découverte autour de la terre.

Conférence proposée par Gilles Alglave (Président de Maisons Paysannes de France et de l’Oise) sur « la terre dans la construction »

Visite découverte de la manufacture et du travail de la terre.

Présentation d’une technique innovante de mise en oeuvre de la terre crue sur le site même de la fabrique : la technique de la terre coulée.

Participation au frais 5 euros par pers

Inscriptions obligatoires au 03 44 82 40 22

info@carrelages-de-st-samson.com +33 6 15 95 81 10 http://www.carrelages-de-st-samson.com/

G Alglave