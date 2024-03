Journées Européennes des Métiers d’Art à Sarrebourg Couvent de Saint-Ulrich Sarrebourg Moselle Dolving, samedi 6 avril 2024.

La Communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud organise l’évènement « Arts et Musique » dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sur le site du Couvent de Saint-Ulrich à Sarrebourg les 6 et 7 avril 2024.

LES MÉTIERS DE LA FACTURE INSTRUMENTALE MIS À L’HONNEUR

L’édition de cette année mettra en lumière les métiers de la facture instrumentale avec deux invités d’honneur :

L’Association CO.LO.F.IN : présentation des métiers liés à la fabrication d’instruments à cordes et démonstrations musicales.

La Manufacture d’Orgues BAUER : présentation d’orgues portatifs et atelier de fabrication.

L’événement désormais incontournable sur le territoire, verra la participation d’une dizaine d’exposants mettant en valeur des métiers tels que le bois, le verre, la céramique et les métaux. Les artisans et associations auront à cœur d’évoquer la précision du geste et l’importance de la matière autour d’expositions et de démonstrations accessibles à tous les publics.

ANIMATIONS

Samedi et dimanche : visites commentées de la bibliothèque du Couvent renfermant un important patrimoine musicologique. Plusieurs visites durant le weekend.

Dimanche : Tour Européen de la musique vocale de la Renaissance avec l’ensemble vocal « Quam Dilecta ».

Dès 10 h et durant toute la journée, plusieurs sessions musicales à l’Auditorium du Couvent.

Concert de clôture à 15 h 30.

Couvent de Saint-Ulrich Sarrebourg