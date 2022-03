Journées Européennes des Métiers d’Art à Saint-Savinien-sur-Charente Saint-Savinien Saint-Savinien Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Savinien Charente-Maritime Saint-Savinien Cette manifestation invite les jeunes et le public de tout âge à découvrir l’énergie créative de ces différents métiers d’art, entre ateliers découverte, expositions, et rencontres. Un rendez-vous culturel à ne pas manquer !.

En attente du programme mairie@saintsavinien.fr +33 5 46 90 20 03 Saint-Savinien

