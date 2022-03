Journées Européennes des Métiers d’Art à Saint-Savinien-sur-Charente Saint-Savinien Saint-Savinien Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Savinien Charente-Maritime Saint-Savinien La Municipalité organisera, pour la 6ème année consécutive, les Journées Européennes des Métiers d’Art qui se tiendront du 02 au 03 avril 2022 à Saint-Savinien-sur-Charente sur le thème « Nos mains à l’unisson ». mairie@saintsavinien.fr +33 5 46 90 20 03 https://www.saint-savinien.fr/ Abbaye des Augustins, 7 Avenue de la Gare Abbaye des Augustins & Cargo Bleu Saint-Savinien

dernière mise à jour : 2022-03-11 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme

