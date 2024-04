Journées européennes des métiers d’art à Saint-Denis Mairie de Saint-Denis Saint-Denis, mardi 2 avril 2024.

Journées européennes des métiers d’art à Saint-Denis Jusqu’au 7 avril, les Journées Européennes des Métiers d’Art présentent les savoir-faire des artisans d’art du territoire.

A Saint-Denis, plusieurs sites ouvrent leur portes. 2 – 7 avril Mairie de Saint-Denis Avec ou sans réservation selon la visite

Début : 2024-04-02T09:00:00+02:00 – 2024-04-02T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T09:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:00:00+02:00

A Saint-Denis, plusieurs sites ouvrent leur portes. Des parcours sont également proposés (sur réservation).

Depuis la station de métro « Basilique »

Artefact93 – 2 bis rue du Cygne : ateliers, démonstrations, restauration de tapis…

Salon Artexpro 2024 – Hôtel de Ville, Place Victor Hugo, Maison de la jeunesse Ligne 13, Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, salle de la Légion d’honneur : présentation des filières professionnelles

Atelier Hors Champ – 11 place du Caquet (Porte N° 1ter) : atelier et expostion de photosgraphies. (6 et 7 avril / 10h-18h)

Suivez la Flèche : le village de la flèche – Jardin Pierre de Montreuil : ateleir démonsttations tailleurs de pierre…

Depuis la Gare de Saint-Denis

La Briche – 65 rue Paul Eluard : portes ouvertes d’ateliers de sérigaphie, scultpures, création de textiles, ilustrations…

Le 6b – 6 quai de Seine : portes ouvertes d’ateliers de styliste haute couture, luthier, bijoutière, scculpteur bois, graveur, dessinateur, boulangerie de pain bio, (5 et 6 avril)

L’Orfèvrerie – 112 rue Ambroise Croizat visite guidée. Sur réservation : exploreparis.com/fr/l-orfevrerie-ancienne-usine-christofle

Balade patrimoine « Canal Saint-Denis, l’Orfèvrerie et le 6b ». Sur réservation exploreparis.com/fr/canal-saint-denis-des-friches-industrielles

Balade patrimoine patrimoine « Canal Saint-Denis ». Sur réservation exploreparis.com/fr/canal-saint-denis-des-friches-industrielles-aux-pepinieres-artistiques

A la Plaine

Ateliers d’Art de la RMN-Grand Palais (uniquement sur réservation : complet

Atelier Prométhée – 25 rue du Landy : visite de l’atelier de moulage. Sur réservation : exploreparis.com/atelier-promethee-moulages-et-reproductions

